Кливланд взима освободен от Лейкърс

Куин Кук ще се озове в редиците на Кливланд Кавалиърс, съобщава авторитетният репортер Шамс Чарания от "The Athletic". Бившият играч на Лос Анджелис Лейкърс, който бе освободен от "езерняците" миналия месец, слага подписа си върху 10-дневен договор с тима на "кавалерите". Free agent guard Quinn Cook is signing a 10-day contract with the Cleveland Cavaliers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 11, 2021 27-годишният гард се появи в 16 мача през настоящия сезон с екипа на Лейкърс, но не получаваше сериозна роля в тях. За средно по 3.9 минути Кук бележеше по 2.1 точки. 185-сантиметровият стрелец има два шампионски пръстена в колекцията си - през 2018-а с Голдън Стейт и през миналата година с Лейкърс. В Лигата е играл още за тимовете на Далас Маверикс и Ню Орлиънс Пеликанс. Има общо 181 двубоя в НБА, а в тях се отчита със средно по 6.4 точки при 40% стрелба от далечно разстояние. 0



