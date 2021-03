Александър Везенков: Бих искал да съм Супермен

Крилото на баскетболния отбор на Олимпиакос Александър Везенков взе участие в любопитно блиц интервю за официалния сайт на гръцкия гранд. Българският национал, който е сред най-добрите играчи на "червено-белите", сподели интересни факти за себе си, а също така разкри коя е била най-странната ситуация, в която е изпадал досега.

Кой анимационен герой би искал да бъдеш и защо?

- Супермен, за да летя високо.

Какво животно би искал да бъдеш и защо?

- Вълк, защото ми харесва наистина много.

Ако не беше баскетболист, какъв щеше да бъдеш?

- Не знам. Може би щях да бъда футболист.

Село или град?

- Град.

В Гърция или в чужбина?

- В Гърция.

Планина или море?

- Море.

Вярваш ли в извънземни?

- Не.

Вярваш ли в зодиакалните знаци?

- Да, вслушвам се в прогнозите на Литса Патера.

Вярваш ли в призраци?

- Не.

Ако можеше да промениш нещо в себе си, какво щеше да бъде то и защо?

- Нищо, не бих променил нищо в себе си.

Ако можеше да върнеш времето назад, щеше ли да промениш нещо?

- Не, не бих. Животът ми харесва такъв, какъвто е с всички правилни и грешни решения.

Тройка, забивка, чадър или асистенция?

- Тройка.

Бузуки или филм вкъщи?

- Филм вкъщи.

Разкажи ни за най-лудата си баскетболна фантазия?

- Да вкарам кош със сирената, чрез който да спечелим Евролигата.

Блондинка, брюнетка или червенокоса?

- Брюнетка.

Ако можеше да избереш една песен, която да се пуска всеки път, когато влезеш в стаята си, коя щеше да е тя?

- "Do not pierce me like a rose"

Интересува ли те хорското мнение?

- Само ако то би ми дало съвет и градивна критика, или ако идва от близки хора.

Какво искаш да говорят хората за теб?

- За правилните и грешните ми решения, за да мога да се подобрявам.

Чувстваш ли се неудобно, когато непознати те спират на улицата, за да говорят с теб. Кажи ни най-странната ситуация, в която си изпадал досега.

- Понякога е доста неудобно. Най-странната ситуация се случи в Солун. Пиех си кафето, докато чаках да светне зелено на светофара. Човек на мотор се появи, спря пред мен и ми каза: "Везенков, това ти ли си?". Отвърнах му: "Да, братко", при което той ми отговори с много тежка обида по адрес на мой роднина.

Кое би избрал - да летиш или да бъдеш невидим?

- Да летя, за да виждам всичко отвисоко.

Какво харесваш и какво мразиш в своята професия?

- Мразя да губя, но обичам часовете, които прекарвам със съотборниците си.

Опитваш ли се да се оправиш сам или търсиш помощ, когато срещнеш проблем?

- Първо опитвам да се справя сам, а ако не успея - търся помощ.

Ако беше художник, с какви цветове щеше да оцветиш живота си?

- Червено, жълто и синьо.

Как си представяш живота след 10 години?

- Надявам се да съм здрав, все още да играя баскетбол и да съм постигнал много успехи. Над всичко обаче се надявам да съм здрав.

От какво се страхуваш?

- От тъмнината.

Какъв е смисълът на живота?

- Да цениш мига.