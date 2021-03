Моторни спортове Роси отново се чувства като истински пилот 11 март 2021 | 14:44 Прочетена 609 0



Деветкратния световен шампион по мотоциклетизъм на писта Валентино Роси заяви, че отново се чувства като истински пилот, след първите си няколко дни на предсезонни тестове с тима на Petronas Yamaha SRT в клас MotoGP. Доктора премина в сателитния тим на Yamaha, след като прекара последните осен години в заводски такъв. Той направи своя дебют с цветовете на новия си екип по време на първия предсезонен тест миналия месец, когато бе 19-ти с пасив от 1.6 секунди заради проблеми с новото шаси на японския производител. Time for @ValeYellow46 to get Day 3 of #QatarTest underway for us #MotoGP | #PETRONASmotorsports | #SepangRacingTeam | pic.twitter.com/ca6gVJVRql — PETRONAS SRT (@sepangracing) March 10, 2021 Във вчерашния първи ден от втория тест, италианецът направи прогрес от близо секунда спрямо темпото си в първия тест, след като се адаптира към въпросното шаси. Освен това, той изпробва и новия аеродинамичен оптекател, който според него намалява челното съпротивление и съответно увеличава максималната скорост на правите. Въпреки тези подобрения, Yamaha все още изостава с приблизително 10 км/ч спрямо Ducati, които традиционно през последните години са най-бързи на правите. „Днес бе добър ден за мен. Аз съм на 13-та позиция, което не е великолепно, но подобрих своето време с близо секунда. Подобрих си темпото и усещането към мотора, както и работата си с новия отбор. Аз съм доволен от моята работа, въпреки че темпото ми не е на нивото на топ пилотите, но аз съм близо. Днес се почувствах отново като истински пилот, карах добре, изпробвахме нови неща и продължихме с изпитанията на новото шаси и всичко бе позитивно. Time for @ValeYellow46 to get the last hour of today’s @MotoGP running underway!#QatarTest | #MotoGP pic.twitter.com/V5tgcyB4IU — PETRONAS SRT (@sepangracing) March 10, 2021 „Новото шаси е по-добре, завиваме много по-добре. За съжаления с миналогодишното шаси това беше голям минус, поне от моята гледна точка. Нямам същото усещане като през 2019 година, но съм близо до това. През деня изпробвах и част от аеродинамичните подобрения, както и новото охлаждане, всичко е красиво. Подобрихме и нашата топ скорост, което е добре, въпреки че Ducati все още са с 10 км/ч по-бързи от нас. Blink and you'll miss him!@ValeYellow46 | #QatarTest | #MotoGP | #PETRONASmotorsports | #SepangRacingTeam | pic.twitter.com/4zAs8kr0oR — PETRONAS SRT (@sepangracing) March 10, 2021 „През миналата седмица имах липса на усещане в шасито заради ниското сцепление на гумите. Страдах изключително много с тях. Днес сякаш те бяха по-добре и това ми позволи да подобря своето темпо и стил на каране, защото имах няколко завоя, в които губих изключително много, особено на влизане в тях. Днешното подобрени е наистина много полезно, защото освен всичко друго, това вдига и мотивация на отбора и мен самия“, сподели Доктора. През 2021 година той ще си партнира със своето протеже Франко Морбидели в екипа на Petronas Yamaha SRT, за разлика от световния вице-шампион обаче, Роси ще се ползва с пълна заводска подкрепа от страна на японския производител. Сезон 2021 в MotoGP стартира на 28 март с Гран При на Катар на пистата „Лусайл“. Снимки: Facebook/MotoGP

