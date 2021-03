Тенис Рафаел Надал отказа участие в Дубай 11 март 2021 | 13:11 Прочетена 201 0



копирано





Надал се бори с проблема от началото на 2021 година и беше ясно, че влиза с неизлекувана контузия в първия Голям шлем за годината. За да си даде повече почивка, той се отказа от участие в отборния турнир АТР Къп с националния на Испания и все пак стигна до четвъртфинал в Мелбърн без да загуби сет. Но след това беше отстранен от Стефанос Циципас.



34-годишният Надал, който има 20 титли от Шлема, оттогава до днес не е играл нито един мач, беше уважен с "уайлдкарт" за турнира в Дубай от 14-и до 20-и март.

I would like to thank the @DDFTennis for the wild card invitation sent to me. We seriously thought about coming to play, but I don’t think I am ready to play yet.

Once again thanks to the tournament’s kind invitation and best of luck with the tournament

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 11, 2021 "Искам да благодаря на Дубай Тенис, че ми изпратиха покана и уайлдкарт за турнира им. Много сериозно обмислих да отида и да играя на турнира, но с моя екип преценихме, че сега не е правилният момент все още, написа Надал в профила си в “Туитър”.

And... special thanks to Tournament Director Salah Talak since I am aware of his efforts to ensure a smooth arrival to play Dubai during this unprecedented Coronavirus pandemic and difficult times for all — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 11, 2021 Надал обаче все още е записан в групата на участниците на Маями Оупън- турнир от веригата АТР 1000, насрочен за периода 24-и март- 4-и април. Испанският тенисист Рафаел Надал няма да участва в започващия през следващата седмица туррнир от веригата АТР 500 в Дубай, тъй като не е възстановен напълно от травмата в гълба, която пролучи преди Откритото първенство на Австралия. Това съобщи номер 2 в света при мъжете днес.Надал се бори с проблема от началото на 2021 година и беше ясно, че влиза с неизлекувана контузия в първия Голям шлем за годината. За да си даде повече почивка, той се отказа от участие в отборния турнир АТР Къп с националния на Испания и все пак стигна до четвъртфинал в Мелбърн без да загуби сет. Но след това беше отстранен от Стефанос Циципас.34-годишният Надал, който има 20 титли от Шлема, оттогава до днес не е играл нито един мач, беше уважен с "уайлдкарт" за турнира в Дубай от 14-и до 20-и март."Искам да благодаря на Дубай Тенис, че ми изпратиха покана и уайлдкарт за турнира им. Много сериозно обмислих да отида и да играя на турнира, но с моя екип преценихме, че сега не е правилният момент все още, написа Надал в профила си в “Туитър”.Надал обаче все още е записан в групата на участниците на Маями Оупън- турнир от веригата АТР 1000, насрочен за периода 24-и март- 4-и април. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 201

1