Юве ще гради нов отбор през лятото, бъдещето на Роналдо е несигурно

Ръководството на Ювентус е останало много разочаровано от отпадането от Порто на осминафиналите на Шампионската лига и ще се опита да изгради нов отбор около гръбнак от млади играчи, които са сега в клуба. Това твърди уважаваният журналист Фабрицио Романо. Според него "бианконерите" ще градят отбора си за бъдещето около Уестън МакКени, Федерико Киеза, Матайс де Лихт и Войчех Шчесни.

Juventus are planning to re-build the team. McKennie, Chiesa, de Ligt, Szczesny will be part of the project. There will be a discussion with Cristiano Ronaldo on his future [contract expiring in 2022]. Ramsey could leave the club. Pirlo already announced he’s staying. #Juve