Спърс и ЛаМаркъс Олдридж се разделят

Попович и Олдридж са обсъдили бъдещите планове на играча и на тима и заедно са стигнали до решението, че е най-добре да продължат по различни пътища. Сан Антонио ще опита да трансферира баскетболиста в друг отбор, но ако до сделка не се стигне преди затварянето на трансферния прозорец на 25 март, неговият договор ще бъде откупен и той ще стане свободен агент.

Brooklyn Nets GM getting ready to pursue LaMarcus Aldridge pic.twitter.com/SMHj1Iu2Tr — Rich (@UptownDCRich) March 11, 2021 35-годишният Олдридж, който е седемкратен участник в "Мача на звездите", играе шестия си сезон с екипа на Сан Антонио, като през настоящата кампания има по 13,7 точки и 4,5 борби средно на мач.



