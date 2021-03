НБА Чудовищна нощ за Валанчиунас 11 март 2021 | 10:02 Прочетена 195 0



копирано



A 29-point, 20-rebound performance from Jonas Valanciunas headlines Wednesday's #NBAFantasy leaderboard! pic.twitter.com/t77gOsotcm — NBA Fantasy (@NBAFantasy) March 11, 2021 Плеймейкърът Джа Морант прибави 21 точки и 10 асистенции, а новобранецът Дезмънд Бейн реализира рекордните си за сезона 20 точки за "гризлитата", които са девети в Западната конференция.

Monster night for JV! @JValanciunas tallies 29 PTS, 20 REB, 4 BLK in the @memgrizz home W! pic.twitter.com/T3GyrZMIU0 — NBA (@NBA) March 11, 2021 За Вашингтон 21 точки вкара Брадли Бийл, който обаче реализира само 6 от 22-те си стрелби от игра. Ръсел Уестбрук пък се отличи с 13-ия си пореден "дабъл-дабъл" с 20 точки и 10 асистенции. Мемфис Гризлис записа победа със 127:112 над гостуващия Вашингтон Уизардс в мач от редовния сезон в НБА, игран тази нощ. Страхотен мач за домакините изигра литовският център Йонас Валанчиунас, който завърши срещата с 29 точки и 20 борби.Плеймейкърът Джа Морант прибави 21 точки и 10 асистенции, а новобранецът Дезмънд Бейн реализира рекордните си за сезона 20 точки за "гризлитата", които са девети в Западната конференция.За Вашингтон 21 точки вкара Брадли Бийл, който обаче реализира само 6 от 22-те си стрелби от игра. Ръсел Уестбрук пък се отличи с 13-ия си пореден "дабъл-дабъл" с 20 точки и 10 асистенции. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 195

1