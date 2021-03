НБА Дончич и Порзингис изведоха Далас до победа срещу Сан Антонио 11 март 2021 | 09:34 - Обновена Прочетена 236 0



За 22-годишния Дончич това е осми "трипъл-дабъл" за сезона и общо 33-ти в кариерата му.



Много силна подкрепа на словенеца оказа другата европейска звезда на "маврите" - латвиецът Кристапс Порзингис, който завърши срещата с 28 точки и 14 борби.

Джош Ричардсън добави още 12 точки за успеха на домакините, който е четвърти пореден за тях и 19-и през кампания, като с него те запазиха осмото си място в Западната конференция.



ДеМар ДеРоузън бе най-полезен за Сан Антонио с 30 точки и 11 асистенции. Пати Милс реализира още 14 точки, а Руди Гей завърши с 13.

"Шпорите" се движеха много добре в мача до средата на последната четвърт, когато пропуснаха 11 поредни изстрела, позволявайки на Далас да се откъсне решително в резултата.



