Арестуваха Бен Садик след операция, в която иззеха 17 тона кокаин

Де Колвенаър подчерта, че издирването и последващият арест на Бен Садик нямат нищо общо със съмнение за търговия с незаконни вещества. Подозрението е за продажба на устройствата, така наречените Sky ECC криптофони. Това са популярни устройства в рамките на организираната престъпност, защото с тях могат да се изпращат криптирани съобщения.

View this post on Instagram A post shared by Only Sport Legends (@only.sport.legends) В операцията полицията в Холандия и Белгия е прихванала общо 1 милиард криминални съобщения. Джамал Бен Садик (30) е заподозрян, наред с други неща и в „членство в престъпна организация“.



Бен Садик ще се яви следващия петък пред заседателната зала в Мехелен. След това ще бъде решено дали да остане в ареста по-дълго. Не е тайна, че Sky ECC е един от спонсорите на мароканско-белгийския кикбоксър.



Арестът на Бен Садик е още един удар по организацията GLORY, които наскоро изпаднаха в сериозни финансови проблеми. Джамал е на второ място след Рико Верховен в тежка категория и трябваше да се бие за титлата, но се контузи. Все още няма коментар от страна на GLORY по неговия арест.



