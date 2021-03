Тенис Роджър Федерер се завърна на корта с 3-сетова победа над Даниел Еванс (видео + снимки) 10 март 2021 | 20:42 - Обновена Прочетена 130 0



Starting season #24 on Tour with a win



: @QatarTennis | @rogerfederer pic.twitter.com/xbzll1yRDy — ATP Tour (@atptour) March 10, 2021

В мач от втория кръг швейцарецът, който е трикратен носител на титлата в Доха, победи със 7:6(8), 3:6, 7:5 британеца Даниел Еванс. Delight in Doha



: @TennisTV | @rogerfederer | @QatarTennis pic.twitter.com/8R3S2pXFx0 — ATP Tour (@atptour) March 10, 2021 Срещата бе много равностойна и продължи близо два часа и половина.

Липсата на игрова практика у поставения под номер 2 в схемата Федерер пролича особено ясно във втория сет, в който той допусна ранен пробив, който не успя да върне. Въпреки това обаче швейцарецът показа и предполагаемата за 20-кратен шампион в "Големия шлем" класа. Той бе по-съсредоточен в най-важните моменти на първия и третия сет, като в първия спаси сетбол на Еванс в тайбрека, а в последния си позволи и лукса да пропусне един мачбол в десетия гейм.

That winning feeling never gets old @rogerfederer | @QatarTennis pic.twitter.com/r7vK9pajXo — ATP Tour (@atptour) March 10, 2021

Съперник на Федерер на четвъртфиналите ще бъде грузинецът Николоз Басилашвили, който се наложи с 6:2, 6:2 над тунизиеца Малек Джазири.

ROGER FEDERER IS BACK IN BUSINESS



He scores a 7-6(8), 3-6, 7-5 victory over Dan Evans in Doha.#RogerReturns pic.twitter.com/87r333nG5M — ATP Tour (@atptour) March 10, 2021

За четвъртфиналите се класира и водачът в схемата Доминик Тийм. Австриецът срещна сериозни трудности срещу полуфиналиста от Откритото първенство на Австралия Аслан Карацев, но все пак се наложи с 6:7(5), 6:3, 6:2.

Тийм загуби първия сет, въпреки че водеше с 5:2 точки в тайбрека, но това не му повлия негативно и той показа защо заема четвърто място в световната ранглиста. Австриецът направи пробив за 2:0 във втория сет, който му осигури впоследствие и изравняване на резултата, а в третия поведе на бърза ръка с 5:1 гейма, което предреши срещата.



За място на полуфиналите Тийм ще играе с испанеца Роберто Баутиста-Агут, който спечели с 6:4, 6:3 срещу Александър Бублик от Казахстан.

