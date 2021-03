Томас Бах беше преизбран като президент на МОК

Настоящият президент на Международния олимпийски комитет (МОК) Томас Бах беше преизбран за нов четиригодишен мандат. Това стана по време на 137-ата сесия на МОК, която се провежда онлайн.

Германецът беше единственият кандидат за ръководител на организацията. 93 души гласуваха за преизбирането на Бах, а един е бил против.

Olympic champion Thomas Bach has been re-elected for an additional four-year term as President of the International Olympic Committee (IOC).