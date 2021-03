Англия Кавани с красноречив отговор на твърденията, че иска да напусне Манчестър Юнайтед 10 март 2021 | 16:50 - Обновена Прочетена 389 0



Кавани, който подписа договор с Юнайтед до края на сезона с опция за удължаването му с още една година, публикува в своите профили в "Туитър" и "Инстаграм" своя снимка с екипа на Манчестър Юнайтед, към която добави следното изречение "Горд съм да нося тази фланелка". Orgulloso de vestir esta camiseta @ManUtd

Proud to wear this shirt @ManUtd pic.twitter.com/G51hf24neH — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) March 10, 2021



По-късно мениджърът на "червените дяволи" Олр Гунар Солскяер също коментира темата на своята пресконференция преди утрешния двубой с Милан



"Единсон е напълно фокусиран върху това да бъде на разположение и работи здраво, за да е напълно готов. Доколкото разбрах с моя лош португалски и от неговия по-добър английски, той е много горд да играе за Ман Юнайтед. Все още не е взето никакво решение. Ние работим само върху това да е готов възможно най-скоро".



