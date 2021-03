Тенис Федерер иска да участва на Олимпиадата в Токио 10 март 2021 | 09:19 - Обновена Прочетена 271 0



Федерер не е играл от края на януари 2020 година, когато загуби на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия от бъдещия шампион Новак Джокович (Сърбия). Той се надява да няма проблеми с травмата и бързо да навлезе в игрова форма, като основните си цели за сезона поставя върху "Уимбълдън" и Олимпиадата в Токио.



"Подготовката за Олимпиадата е част от моя план за този сезон, въпреки че основната ми цел сега е от днес до "Уимбълдън", който предшества Игрите в Токио", коментира Федерер.

Last practice before

Feeling and ready to go! pic.twitter.com/kkvQTFvWE4 — Roger Federer (@rogerfederer) March 5, 2021 "Надявам се да бъда в най-добра форма и проблемите с коляното да са в миналото. Олимпиадата е основна цел за мен. За нещастие пропуснах Игрите в Рио (през 2016 година) заради травмата на лявото коляно. Надявам се да се завърна в Токио", допълни швейцарецът.



Той има олимпийско злато на двойки със Стан Вавринка от Пекин 2008, както е сребро на сингъл от Лондон 2012.



Швейцарецът посочи и проблема пред новата генерация за пробив в големите турнири.

Federer isn't forgetting to have fun in his comeback @rogerfederer | @QatarTennis | #RogerReturns pic.twitter.com/wzzu1a1csq — ATP Tour (@atptour) March 7, 2021 "Рафа (Надал), Новак и аз все още успяваме да играем по различен начин. Един от младите може да ме победи, но след това не може да се справи с Новак. Или пък да спечели срещу Новак, но да не успее да бие Рафа, или да надделее над Рафа, но да отпадне от мен. Вярвам, че ще видим по-сериозна промяна след три години. Но знам, че Рафа, Новак и аз няма да се дадем и ще опитаме да държим високо ниво възможно най-дълго и да увеличим броя на титлите ни", каза Федерер.



