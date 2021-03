Европейски футбол Джерард отговори на спекулациите за Ливърпул 09 март 2021 | 20:54 Прочетена 464 0



Освен статута на Джерард в Ливърпул, той вече се доказа и в първата си работа като мениджър, като изведе Рейнджърс до първа титла на Шотландия от десет години.



"Не би трябвало да говорим за това, тъй като имаме един от най-добрите мениджъри, начело на клуба. Обичам го. Надявам се да остане още много години. Аз имам работа тук в Рейнджърс. Не мисля, че помага да говорим за това и се надявам Юрген да остане още дълго време", коментира Джерард.



A decade-long journey for @RangersFC. A lifelong obsession for their manager.



Steven Gerrard has delivered what he set out to achieve in Glasgow. A winning Rangers!



A sleeping giant has been awakened. and counting... pic.twitter.com/pZZWkwbbh6 — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 7, 2021

"Ливърпул е моят клуб. Имах страхотно пътуване с него. Дали е мечта един дена да съм мениджър на Ливърпул? Да, така е, но още не и кой би могъл да каже дали ще съм достатъчно добър. Има много треньори по света. Трябва да уважаваме Юрген", допълни той.

