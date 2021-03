Навас: В нито един момент не сме си мислили, че сме нещо повече от Барселона

“Всички сме мотивирани и фокусирани върху мача. Решени сме да дадем всичко от себе си в този мач и да играем възможно най-добре. Всички играчи са мотивирани, това е от двубоите, които обичаме да печелим. Именно това е от значение. Трябва да сме самоуверени и да вложим максимални усилия, за да избегнем ситуация, която може да е в тяхна полза. Това е най-важното за нас.

Нищо не се е променило след първата среща. Уважаваме Барселона и това не се променя. В нито един момент не сме си мислили, че сме нещо повече от тях. Този манталитет не бива да се променя. Необходимо е да сме напълно концентрирани, да дадем 100% във всеки аспект и да се опитаме да победим. За нас е ясно, че трябва да спечелим този мач, за да продължим в следващия кръг. Затова е нужно да излезем на терена със същото желание като в първия двубой, може би дори с по-голямо. Подготвихме се за тази среща както в атака, така и в защита. Чувстваме се готови за силно представяне.

