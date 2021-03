Стартът на Световния супербайк шампионат отново бе отложен

Стартът на сезона 2021 в Световния супербайк шампионат (WSBK) отново бе забавен и така той ще започне в края на май на пистата „Моторланд Арагон“ в Испания.

Първоначално сезонът трябваше да стартира в последния уикенд на месец април на нидерландската „Ассен“, но преди по-малко от месец, кръгът на „Катедралата на скоростта“ бе отложен за края на юли. Така откриващият кръг трябваше да се проведа в Португалия на „Ещорил“ между 7 и 9. Стартовете на португалското трасе, което прие финалния кръг за сезон 2020, обаче също бяха отложени заради нови ограничения от страна на правителството на страната, като организаторите на шампионата – Dorna Sport – не са потвърдили, дали португалското трасе ще бъде върнато в календара.

We love challenges, we like to explore new horizons, new destinations and NEW TRACKS!



Welcome #NavarraWorldSBK#AragonWorldSBK it’s your turn to be the season opener (what a responsibility)



| #WorldSBK https://t.co/tbbePueb8N