Маркес може да участва в ГП на Катар в MotoGP

Шесткратният световен шампион в клас MotoGP Марк Маркес е бил включен в списъка със заявени пилоти за предстоящото в края на месеца Гран При на Катар, с което ще бъде дадено начало на сезон 2021 в кралския клас.

Испанецът счупи своята дясна раменна кост по време на откриваща сезон 2020 Гран При на Испания на пистата „Херес“, след което бе подложен на три операции за възстановяване на счупването. Последната от тях бе през декември месец, като след нея лекарите заявиха, че Маркес ще има нужда от приблизително половин година за пълно възстановяване и връщане на пистата.

A notable name on the provisional #QatarGP Entry List!



Could we see @marcmarquez93 at the season opener? #MotoGP | https://t.co/eZ49kfDvb0