Примка на обесен дава сили на шампион в UFC

На галавечер в Лас Вегас полякът нанесе поражение на звездата в средна категория Израел Адесаня със съдийско решение. Така нигериецът направи неуспешен дебют в полутежка категория и обяви, че се връща в по-долната, където е шампион.



Всъщност необичайният талисман е помогнал на Блахович да спечели 90 процента от срещите си и да стане №1 в UFC. Полякът намира червено-синята връв по време на разходка в гората, където среща мъртвеца. Оттогава я връзва на ръчната си чанта преди всеки мач.

“Бях с моите кучета и видях, че той виси на дървото – спомня си боец. - Бях сигурен, че е мъртъв. Но все пак попитах: “Хей, пич, всичко наред ли е?”. Сега разбирам, че е било глупаво.”



А когато идват медиците, само потвърждават смъртта. Но един от полицаите го попита дали не иска да си взема въжето на самоубиеца... за късмет.



“Не знаех за тази поличба – разкрива 38-годишният поляк. - Проверих в интернет и се оказа, че в древни времена – в Европа и САЩ, хората са вярвали, че примката от публичните екзекуции, са носили късмет. Ако не вярвате, проверете сами.”



Блахович признава, че първо ходил в гората преди всяка битка, за да се докосне до въжето. Но, когато влязъл в серия от победи, се уплашил, че то ще бъде откраднато. Отрязал го и оттогава го носи със себе си и рядко губи!

View this post on Instagram A post shared by Jan Blachowicz (@janblachowicz) А животът на боеца е изпъстрен и с други необичайни истории. Той никога не е бил смятан за суперталант, а по-скоро за аутсайдер. През 2017-а жена му го спасява от уволнение в UFC, но 3 години по-късно Ян става шампион на UFC в полутежка категория.



В по-младите си години Блахович се занимава с тайбокс, има участия, дори награди, в кикбокса на аматьорско ниво. След това полякът решава да се захване с джу-джицу и стига до черен колан. А с ММА започва да се занимава едва на 24 години, като преди това мечтае да стане свещеник, та дори и каскадьор. По образование Ян е инженер-строител, но в определен период от време работи като охрана в нощен клуб



“Веднъж аз и моят колега се сбихме с агресивна тълпа от 20 души – спомня си с усмивка Блахович. - Разбира се, загубихме, бяха прекалено много. Унищожиха не само нас, а и целия клуб. Но беше добър опит за в бъдеще.”

View this post on Instagram A post shared by Jan Blachowicz (@janblachowicz) През 2017-а бъдещето на Ян в UFC e заложено на карта. Боецът допуска четвърто поражение от пет мача и ръководството на веригата мисли за уволнение на поляка. Спасява го жена му. Цяла нощ след последното поражение на любимия си Дорота Юрковска провежда разговори с мачмейкъра на UFC Мик Мейнард и го убеждава да му дадат последен шанс.



“Казах им, че той е голяма звезда в Полша, а пък те искаха да направят турнир при нас – разказва Дорота. - И поисках Ян да бъде включен за галавечерта в Гданск.”



Така и става. През месец октомври 2017-а Блахович побеждава американеца Дейвин Кларк, който идва в родината му като фаворит с 8 успеха и едно поражение. От този момент полякът се връща на победния път - печели 9 срещи и има само една загуба. А след като ликува с титлата в UFC в полутежка категория през 2020-а става национален герой.

View this post on Instagram A post shared by Jan Blachowicz (@janblachowicz) Сега от победата с Адесаня полякът ще заработи 540 000 долара, докато Краля в средна категория ще взима малко повече – $640 000.



Но за Блахович не толкова парите са важни, а убедителната защита на титлата. Криле затова му дава неговият тримесечен син.



“Искам детето ми да получи по-добър старт, отколкото имах аз – казва шампионът. - Не че всичко е било много лошо, но искам той да е щастлив. И това ме кара да тренирам два пъти повече отпреди. В Полша казваме: Когато ставаш баща, биеш два пъти по-силно. Надявам се, Адесаня да е усетил моята мощ!”



