Морбидели бил приятно изненадат, че е получи подобрения по своя мотоциклет

Световният вице-шампион в клас MotoGP за 2020 година Франко Морбидели е останал приятно изненадан от факта, че е получи подобрения по своя мотоциклет на Yamaha по време на първия предсезонен тест в Катар миналата седмица.

Въпреки своите успехи през миналата година, италианецът с бразилски корени отново ще кара по-старт мотоциклет на японския производител. Първоначално тази новина е притеснила Морбидели, но на него изненадващо му бяха предоставени подобрения миналата седмица. Това е било голяма изненада за пилота на Petronas Yamaha SRT, която му дава увереност, че и през 2021 година ще може да се бори за победи в MotoGP.

