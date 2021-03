Скандал! Фенове на ПСЖ се изгавриха с Шакира (снимка)

Дългогодишната половинка на Жерард Пике и майка на децата му Шакира се озова в центъра на скандал в социалните мрежи. Той бе провокиран от футболни привърженици на ПСЖ, които я квалифицираха като лека жена.

Впоследствие фенове на колумбийката бързо реагираха и създадоха кампания в нейна подкрепа.

Каква е историята? Запалянковците на парижани организираха събитие, в което да подкрепят любимия си отбор преди утрешния 1/8-финален реванш от Шампионската лига срещу Барселона, където играе именно Пике. Те запалиха факли и разпънаха няколко банера. На един от тях пише: „Шакира е от Жонкера“.

| With over 30,000 tweets so far, #RespectShakira is trending on Twitter due to PSG fans holding a misogynistic banner directed at Shakira. #WomensDay #RespectWomen pic.twitter.com/Qh6oiQ5gHF