ММА Александър Емеляненко: Обадих се на Фьодор, а той изпадна в истерия 09 март 2021



Явно дълго време Фьодор опитваше да помага на своя брат, който така и не пое по правия път и не спираше да се напива и да се забърква във всякакви скандали. Александър прекара известно време в затвора, защото беше обвинен в изнасилване.



Наскоро един от шефовете на ММА организацията ACA разкри, че Александър не спира да пие и към днешна дата тежи 142 килограма. В една от своите последни изяви за медиите Александър сподели следното за своя брат:

View this post on Instagram A post shared by Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) “Общувам със сестра ми и по-малкия ми брат. Не поддържам връзка с Фьодор. Вероятно в продължение на 15 години не комуникираме нормално. Веднъж му се обадих по телефона, изпадна в истерия. Разбрах, че е по-добре да не притеснявам по-големия си брат, да не му лазя по нервите. Нека си живее живота.



Скоро не сме се виждали. Не съм против примирието. Нямам нищо против Фьодор. Не знам защо има толкова негативно отношение към мен. Не изпитвам никаква злоба към него. Не знам защо се държи така. Прощавам и разбирам. Ще дойде време, в което той ще бъде освободен и ще бъдем заедно.”



