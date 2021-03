НБА В Лейкърс цари оптимизъм относно привличането на Дръмънд, но... 08 март 2021 | 18:41 Прочетена 336 0



копирано

Ръководството на Лос Анджелис Лейкърс следи отблизо ситуацията с центъра на Кливланд Кавалиърс Андре Дръмънд, който скоро вероятно ще си има нов отбор. "Кавалерите" търсят начин да се разделят с 27-годишния гигант, а за тази цел съществуват два варианта - или откупуване на договора му, или размяна с някой отбор. Ако се стигне до първия вариант, то Лейкърс са оптимистично настроени относно опита им да привлекат Дръмънд като свободен агент, съобщава Марк Стайн от "New York Times". There is optimism within the Lakers that they will get strong consideration from Andre Drummond if Drummond ultimately leaves the Cavaliers via buyout, league sources say.



Cleveland’s preference, of course, remains trading Drummond elsewhere before the March 25 trade deadline. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 8, 2021 Естествено, Кливланд няма да спечели много от това, като надеждите на ръководството са да спазарят центъра и да получат нещо в замяна. Както е известно, краят на трансферния прозорец в НБА се слага на 25 март. Дръмънд записва средно по 17.5 точки, 13.5 борби и 2.6 асистенции през настоящия сезон при 44% стрелба от игра. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 336

1