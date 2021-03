НБА Стеф Къри: Имам още много за постигане, но и нищо за доказване 08 март 2021 | 18:04 Прочетена 62 0



копирано



CURRY FLURRY@StephenCurry30 drops 31 points in Round 1 of the 3-Point Contest pic.twitter.com/DrinkCauqU — Golden State Warriors (@warriors) March 8, 2021 Стеф Къри определено се отличи най-много от всички по време на вчерашния Мач на звездите и събитията преди него. 32-годишният лидер на Голдън Стейт Уориърс първо спечели Конкурса по тройки с изумително точен мерник и лека драма в края, а след това наниза 28 точки в мрежичката на Отбор Дюрант в 70-ото издание на демонстративното събитие. "Имам още много какво да постигна, но нямам какво повече да докажа на хората. Съществува малка разлика между двете неща", заяви Къри, който след по-малко от седмица ще навърши 33 години. STEPH: 8-16 from 3 after winning #MtnDew3PT earlier in the night.



DAME: 8-16 from 3, #NBAAllStar game-winning shot from halfcourt.



Another shooting DISPLAY from @StephenCurry30 and @Dame_Lillard! pic.twitter.com/soOl7FCiVs — NBA (@NBA) March 8, 2021 Плеймейкърът на "войните", който вече заслужено е смятан за най-великия стрелец в историята на баскетбола, има във визитката си три титли от НБА, две награди за "Най-полезен играч", седем пъти попада в Мача на звездите и е бил част от Идеалните отбори в Лигата в цели шест случая. През настоящия сезон Къри води Голдън Стейт със средно по 29.7 точки, 5.5 борби и 6.3 асистенции.

Плеймейкърът на "войните", който вече заслужено е смятан за най-великия стрелец в историята на баскетбола, има във визитката си три титли от НБА, две награди за "Най-полезен играч", седем пъти попада в Мача на звездите и е бил част от Идеалните отбори в Лигата в цели шест случая. През настоящия сезон Къри води Голдън Стейт със средно по 29.7 точки, 5.5 борби и 6.3 асистенции.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 62

1