БГ Футбол Завърши първият турнир по мини футбол "Ботевград рита" 08 март 2021 | 17:24 Прочетена 34 0



копирано

С церемония по награждаване завърши първото издание на мини футболната надпревара „Ботевград рита“. В Голямото шампионско име и първи носител на титлата в „Ботевград рита“ се превърна отборът на After Party. Тимът на БФБ остана на второ място, Сириус зае третата позиция, а хитът на сезона Last Hope остана четвърти. И четирите отбора получиха купи за своето класиране, но и по-важното – право на участие в силните турнири по мини футбол Шампионска лига (1 място) и Лига България ( 2-4 място).



Програмата протече под дикцията на известния футболен мениджър Евгени Найденов, който бе в епицентъра на събитието. Призьорите бяха наградени със статуетки, медали, а шампионите получиха специално изработени шалчета. Най-добре представилите се играчи бяха отличени и с индивидуални призове. В церемонията по награждаване участваха главния мениджър на БАМФ Пламен Божидаров, един от собствениците на игрището Цветан Младенов, общинския съветник Йонко Ненчев, ветерани на футболния „Балкан“ Димитър Топалов и Цветан Барбушев, както и главният виновник за добрата организация и изключително успешното първо издание на кампанията – Петко Петков. Той каза следните думи:



„Благодаря на всички за участието. Преди 3 месеца пристигнах в Ботевград за преговори с г-н Младенов, с който бързо се разбрахме. От 3 отбора в началото станаха 31. Оставям коментарите на вас. Аз давам всичко от себе си и ще продължавам да го правя. Благодаря на всички ви.“



След това главният водещ Евгени Найденов продължи церемонията с връчването на различните награди. Статуетки за участие получиха отборите на Мартен и приятели и Грамаде Скравена. Останалите награди бяха разделени по следния начин:



„Награда за феърплей“ – Йънг Бойс

„Шампион трето полувреме“ – Казино Роял

„Най-млад състав“ – Наборите



В хода на събитието се определеиха и индивидуалните призьори, които грабнаха различни отличия:



„Най-възрастен състезател“ – Цветан Василев (Сименс)

Награда „спортно дълголетие“ – Цветомир Кацарски

MVP на турнира“ – Радослав Зарев (Сириус)

„Най-добър вратар“ – Галин Стоянов (Сириус)

„Най-добър защитник“ – Денислав Ивайлов (After Party)

„Най-полезен състезател“ – Кристиян Иванов (Last Hope)

„Звезда на сезона“ – Иван Мишев (БФБ)

„Мениджър на сезона“ – Ивайло Златев (After Party)

„Голмайстор на турнира“ – Радко Николаев (Наборите)



Последваха и отборните награди. На четвърто място завърши тимът на Last Hope, на трето отборът на Сириус. Във вицешампион се превърна съставът на БФБ, а голямото шампионско име и първи носител на титлата в „Ботевград рита“ – After Party.



Амбициите за развитието на мини футбол в града продължават. Само след броени дни стартира нова идея, под формата на „Бизнес лига“. Тя ще се провежда в дните вторник и четвъртък, а до момента има 14 записани отбора. Програмата протече под дикцията на известния футболен мениджър Евгени Найденов, който бе в епицентъра на събитието. Призьорите бяха наградени със статуетки, медали, а шампионите получиха специално изработени шалчета. Най-добре представилите се играчи бяха отличени и с индивидуални призове. В церемонията по награждаване участваха главния мениджър на БАМФ Пламен Божидаров, един от собствениците на игрището Цветан Младенов, общинския съветник Йонко Ненчев, ветерани на футболния „Балкан“ Димитър Топалов и Цветан Барбушев, както и главният виновник за добрата организация и изключително успешното първо издание на кампанията – Петко Петков. Той каза следните думи:„Благодаря на всички за участието. Преди 3 месеца пристигнах в Ботевград за преговори с г-н Младенов, с който бързо се разбрахме. От 3 отбора в началото станаха 31. Оставям коментарите на вас. Аз давам всичко от себе си и ще продължавам да го правя. Благодаря на всички ви.“След това главният водещ Евгени Найденов продължи церемонията с връчването на различните награди. Статуетки за участие получиха отборите на Мартен и приятели и Грамаде Скравена. Останалите награди бяха разделени по следния начин:„Награда за феърплей“ – Йънг Бойс„Шампион трето полувреме“ – Казино Роял„Най-млад състав“ – НаборитеВ хода на събитието се определеиха и индивидуалните призьори, които грабнаха различни отличия:„Най-възрастен състезател“ – Цветан Василев (Сименс)Награда „спортно дълголетие“ – Цветомир КацарскиMVP на турнира“ – Радослав Зарев (Сириус)„Най-добър вратар“ – Галин Стоянов (Сириус)„Най-добър защитник“ – Денислав Ивайлов (After Party)„Най-полезен състезател“ – Кристиян Иванов (Last Hope)„Звезда на сезона“ – Иван Мишев (БФБ)„Мениджър на сезона“ – Ивайло Златев (After Party)„Голмайстор на турнира“ – Радко Николаев (Наборите)Последваха и отборните награди. На четвърто място завърши тимът на Last Hope, на трето отборът на Сириус. Във вицешампион се превърна съставът на БФБ, а голямото шампионско име и първи носител на титлата в „Ботевград рита“ – After Party.Амбициите за развитието на мини футбол в града продължават. Само след броени дни стартира нова идея, под формата на „Бизнес лига“. Тя ще се провежда в дните вторник и четвъртък, а до момента има 14 записани отбора. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 34

1