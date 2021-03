Пол Джордж: Може би бях правилно критикуван заради Лилард

Около две години бяха нужни на звездата на ЛА Клипърс Пол Джордж, за да признае колко точен мерник от далечна дистанция притежава колегата му от Портланд Деймиън Лилард. Лидерът на Блейзърс изригна с цели 8 тройки по време на Мача на звездите през изминалата нощ, като не липсваха стрелби даже и от центъра.

STEPH: 8-16 from 3 after winning #MtnDew3PT earlier in the night.



DAME: 8-16 from 3, #NBAAllStar game-winning shot from halfcourt.



Another shooting DISPLAY from @StephenCurry30 and @Dame_Lillard! pic.twitter.com/BbayM7VZL0