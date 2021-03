НБА Крис Пол свали Меджик от върха и вече е №1 по асистенции в Мача на звездите 08 март 2021 | 14:04 Прочетена 297 0



Гардът на Финикс Сънс Крис Пол вече е абсолютният лидер по асистенции в 70-годишната история на Мача на звездите. 35-годишният ветеран записа 16 асистенции по време на победата със 170:150 на неговия Отбор ЛеБрон над Отбор Дюрант и по този начин изпревари легендата на ЛА Лейкърс Меджик Джонсън на върха в класацията по завършващи подавания. Пол вече има 128 асистенции срещу името си, докато Меджик остана на второ място със 127. With 16 dimes in the 2021 All-Star game, Chris Paul moves past Magic Johnson for the most assists in #NBAAllStar Game history. pic.twitter.com/QsKeRboAOT — NBA History (@NBAHistory) March 8, 2021 Това бе 11-ото участие на плеймейкъра в Мача на звездите, като той си заслужи мястото сред най-добрите заради отличните му изяви през настоящия сезон във Финикс. С екипа на "слънцата" Крис Пол записва средно по 16.0 точки, 4.7 борби и 8.8 асистенции, водейки тима си към втората позиция в Западната конференция с баланс от 24 победи и 11 загуби. "Начинът, по който научих колко асистенции ми трябват, за да счупя рекорда, бе чрез моя син. Той дойде при мен на полувремето и ми каза, че ми трябват още четири асистенции, за да подмина Меджик", заяви след мача CP3. #PhantomCam look at Chris Paul's lob to Steph Curry!@CP3's 16 assists put him one ahead of Magic Johnson for the MOST in #NBAAllStar Game history (128). pic.twitter.com/6iDBaqJdAR — NBA (@NBA) March 8, 2021 Неговият съотборник и капитан на тима ЛеБрон Джеймс пък се изкачи до третото място в същата класация, сваляйки оттам легендата на Детройт Пистънс Айзея Томас. Краля вече има 98 асистенции, докато бившият плеймейкър на "буталата" остана четвърти с 97. 0



