Гард на Портланд триумфира в един от най-пестеливите Конкурси по забивки

Атлетичният гард на Портланд Трейл Блейзърс Анфърни Саймънс спечели тазгодишното издание на Конкурса по забивки, което се проведе по време на паузата между двете полувремена на Мача на звездите. 191-сантиметровият стрелец успя да стигне до индивидуалния трофей, след като се пребори с конкуренцията на крилото на Ню Йорк Никс Оби Топин и гарда на Индиана Касиъс Стенли. Самата надпревара обаче не предизвика особено вълнение у феновете, а оценките за нея бяха предимно отрицателни.

Anfernee Simons tried the kiss the rim dunk pic.twitter.com/hZYyQdPcTl