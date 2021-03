Якоб Ингебрицен: Основната ми цел за Токио е 1500 м

Якоб Ингебрицен направи дубъл на 1500 и 3000 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Торун, но има още по-сериозни цели. 20-годишният норвежец подобри представянето си от континенталния форум на открито в Глазгоу през 2019 г., когато спечели сребро на 1500 м и злато на 3000 м.

King Jakob!



His 1500m splits in the 3000m final in #Torun2021: 4:08.25/3:39.95. pic.twitter.com/OFhECHbPg8