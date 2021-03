Други спортове Джеймс Уейд спечели UK Open за трети път в кариерата си 08 март 2021 | 10:30 - Обновена Прочетена 251 0



A truly professional display as James Wade makes it a hat-trick of UK Open titles, completing an 11-5 win over Luke Humphries in the final!



Congratulations James! pic.twitter.com/bpIthqJo7K — PDC Darts (@OfficialPDC) March 7, 2021

Уейд пък по пътя си до финала елиминира последователно Роб Крос (10:7), Габреил Клеменс (10:5), Саймън Уитлок (10:8) и световният шампион Гъруин Прайс (11:6).

2008

2011

2021



A UK Open title in three different decades for @JamesWade180 pic.twitter.com/I5StOlhYLp — Live Darts (@livedarts) March 7, 2021

На финала Уейд продължи с отличното си представяне и още от началото взе инициативата с ранен пробив за 3:1, а след това направи още един, за да увеличи преднината си на 7:3. Хъмфрис така и не намери начин да се върне в мача и с още един пробив в последния лег Уейд затвори мача в своя полза с 11:5.



Уейд хвърли 5 максимума срещу 4 на Хъмфрис. Средните му стойности във финала бяха 102,52, докато съперникът му бе с 97,95. Голямата разлика дойде обаче при чекаутите, където "Машината" бе по-прецизен с 40,74% успешни хвърляния срещу 20% на неговия опонент.

UK Open

World Grand Prix

World Matchplay

Premier League

Masters

European Championship

World Series Finals



James Wade becomes only the third player in PDC history to reach double figures of televised titles pic.twitter.com/gSYbrLMGN3 — Live Darts (@livedarts) March 7, 2021

Така Уейд спечели 10-ата мейджър титла в кариерата си до момента. За Хъмфрис това бе първият голям финал, като той ще се задоволи с чек за 40 хил. паунда в сметката си.





