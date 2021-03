НБА Отборът на ЛеБрон Джеймс победи тима на Кевин Дюрант в "Мача на звездите" 08 март 2021 | 08:49 Прочетена 144 0



Гръцкото крило на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо от тима на ЛеБрон Джеймс беше най-резултатен в мача с 35 точки. Той беше избран и за най-полезен играч в срещата.



"Просто се забавлявам. Понякога, когато се забавлявате и не мислите за резултата, просто оставяте инстинктите ви да надделеят", каза гръцката звезда.

ALL of #NBAAllStar 2021 in Atlanta took place on March 7, with the #HBCU community taking center stage!https://t.co/Dk2xRM2E2H — NBA (@NBA) March 8, 2021 Стеф Къри добави 28 точки, а Деймиън Лилард от Портланд записа 32.



За тима на Дюрант Кайри Ървинг от Бруклин се отличи с "дабъл-дабъл" - 24 точки и 12 асистенции, а Брадли Бийл от Вашингтон реализира 26 точки.



Кевин Дюрант (Бруклин) пропусна двубоя заради контузия, а ЛеБрон Джеймс (Лос Анджелис Лейкърс) вкара само 4 точки.





The TOP PLAYS from the 2021 #NBAAllStar Game! pic.twitter.com/UYd1Dai0Iy — NBA (@NBA) March 8, 2021 Джеймс прекара по-голямата част от мача на пейката. Той игра по-малко от 13 минути и не се завърна на игрището през второто полувреме. Вместо това хапна лека закуска на пейката.



"Мисля, че той има бъдеще като генерален директор. ЛеБрон винаги е прав", каза Лилард.



Решена да проведе шоуто заради приходите от телевизията и световната марка на лигата, НБА организира срещата в предимно празна зала, а атмосферата беше създадена изкуствено заради телевизионната аудитория. В залата с капацитет 17 000 места имаше съвсем малко специални гости, а тя беше превърната в гигантско телевизионно студио.

Steph with his 2nd #MtnDew3PT ! pic.twitter.com/EEZXU90KCP — NBA (@NBA) March 8, 2021 Преди мача се проведоха различните конкурси. Победител в стрелбата от тройката стана баскетболистът на Голдън Стейт Стеф Къри, в конкурса за умения първи е Домантас Сабонис от Индиана, който победи Никола Вучевич от Орландо.



Номер 1 при забивките е Анфърни Саймънс от Портланд, който почти целуна ринга в последната си забивка.



Часове преди двубоя стана ясно, че Джоел Ембийд и Бен Симънс от Филаделфия няма да участват заради контакт със заразен с коронавирус.

Enjoy every moment pic.twitter.com/GsNxjkM20Z — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 8, 2021 Заради пандемията от COVID-19 да първи път състезанията за умения, за изстрели от зоната за три точки и за забивки бяха в един ден с Мача на звездите.



