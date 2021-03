НБА Като от видеоигра: Стеф Къри отново превзе Конкурса по тройки 08 март 2021 | 03:04 - Обновена Прочетена 236 0



Стеф Къри отново доказа защо е смятан за най-великия стрелец в историята на световния баскетбол. Лидерът на Голдън Стейт Уориърс за втори път в кариерата си (2015 г.) спечели Конкурса по тройки, като успехът му тази година дойде по крайно инфарктен начин. Къри надделя над плеймейкъра на Юта Майк Конли с резултат 27 срещу 26 във финалния рунд, грабвайки наградата с последния си изстрел в надпреварата. Конкурсът се проведе малко преди началото на тазгодишното 70-о издание на Мача на звездите в Атланта.

Stephen Curry heats up and knocks down the decisive money ball to win his 2nd #MtnDew3PT title! pic.twitter.com/UwaRJaDw6j — NBA (@NBA) March 8, 2021 При стрелбата си в първия кръг звездата на "войните" изригна с цели 31 точки от общо 40. Освен него и Конли, към финалния рунд продължи и крилото на Бостън Джейсън Тейтъм, който обаче остана на трета позиция със 17 точки.



CURRY FLURRY@StephenCurry30 drops 31 points in Round 1 of the 3-Point Contest pic.twitter.com/DrinkCauqU — Golden State Warriors (@warriors) March 8, 2021 Първи рунд:



Стеф Къри - 31

Майк Конли - 26

Джейсън Тейтъм - 25

Зак ЛаВийн - 22

Донован Мичъл - 19

Джейлън Браун - 17



Финален рунд:



Стеф Къри - 28

Майк Конли - 27

Джейсън Тейтъм - 17

