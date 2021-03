Сабонис не остави шансове на останалите в Конкурса по умения

Звездата на Индиана Пейсърс Домантас Сабонис спечели тазгодишното издание на Конкурса по умения, коeто се проведе около един час преди началото на Мача на звездите на НБА. Литовецът грабна индивидуалния приз, след като се справи на финала с центъра на Орландо Меджик Никола Вучевич. Преди това синът на легендата Арвидас Сабонис елиминира последователно Джулиъс Рандъл и Лука Дончич.

GET TO TNT NOW TO WATCH ALL OF ALL-STAR IN ONE NIGHT!



Domantas Sabonis wins #TacoBellSkills by defeating Nikola Vucevic in the final round! pic.twitter.com/YwxJjZQxhc