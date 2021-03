Гарет Бейл и Хари Кейн разпиляха Кристъл Палас (видео)

All 5 of @chrisbenteke's @premierleague goals this season have come away from home.



He is 1-goal shy of equalling his tally for the past 3 seasons combined



Benteke's PL goals by season for @CPFC

2016-17 - 15

2017-18 - 3

2018-19 - 1

2019-20 - 2

2020-21 - 5

@HKane has both scored & assisted in 6 PL games for @SpursOfficial this season



Most combined @premierleague goals & assists this season

28 Harry Kane

26 Bruno Fernandes

21 Heung-Min Son

20 Mohamed Salah

100 - Harry Kane's second goal of the evening was Tottenham's 100th goal in all competitions this season, becoming the second club in Europe's big-five leagues to reach that tally in 2020-21, after Bayern Munich (106). Century. pic.twitter.com/zY0CjEmuow — OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2021

Гарет Бейл започна да напомня за най-добрите си дни. Уелската звезда отбеляза два гола при успеха на Тотнъм с 3:1 в лондонското дерби с Кристъл Палас . Той откри резултата в 25-ата минута преди Кристиан Бентеке да изравни в самия край на първото полувреме. Бейл се разписа отново в 49-ата минута, а малко по-късно Хари Кейн , който асистира за първите два гола на "шпорите", добави трето попадение за домакините.Отборът на Жозе Моуриньо записа трета поредна победа във Висшата лига и заема шесто място, като изостава само на две точки от четвъртия Челси . Кристъл Палас е 13-ти, но осем точки го делят от зоната на изпадащите.Бейл направи поредния си силен мач и вече има 6 гола в последните 6 мача на Тотнъм. Във втори двубой от последните три той се разписа на два пъти. Той започна да развива и отлично партньорство с Кейн и Сон Хюн-Мин.Първата опасност в мача стана след центриране на Бейл и удар с глава на Сон, който завърши право в ръцете на Гуаита. Гарет имаше поводи за усмивки в 25-ата минута. Преотстъпеният от Реал Мадрид футболист откри резултата. Лукас Моура открадна топката от Миливойевич и я отклони към Кейн, който видя отлично Бейл, за да може уелският национал да вкара топката на празна врата.Домакините имаха контрол върху случващото се на терена, но допуснаха изравнително попадение в края на първата част. Центриране на Миливойевич бе засечено отлично с глава от Бентеке и резултатът стана 1:1. Палас отбеляза първи гол при гостуване на Тотнъм след седем шампионатни срещи, в които не успя да направи това.В началото на второто полувреме тимът на Моуриньо реши мача в рамките на 3 минути. Отлична атака, в сърцето на която бе Бейл, завърши с центриране към Кейн, който отклони към Гарет и той с глава даде аванс на Тотнъм. За Кейн това бе 13-а асистенция във Висшата лига през този сезон.Малко по-късно и голмайсторът също се разписа и отново в основата на нападението бе Бейл. Той намери Мат Дохърти отдясно, а ирландецът върна към Кейн, който с прекрасен удар не остави шансове на Гуаита. В този период Палас нямаше отговор на великолепните комбинации на "шпорите".Вилфрид Заха се завърна на терена, като се появи в игра на почивката. Неговото включване нямаше желание ефект, тъй като съперникът отбеляза два гола. Заха демонстрира качествата си в 70-ата минута бе близо до гол, но ударът му завърши в гредата.Тотнъм стигна до четвърти гол в 76-ата минута и отново след прекрасна комбинация, минала през Моура, Ламела и Сон, който остави на Кейн да вкара на празна врата. За "шпорите" това бе гол номер 100 във всички турнири от началото на сезона. Единственият друг отбор от големите пет първенства, който достигна до тази квота през настоящата кампания е Байерн (Мюнхен) , който има 106.