Нидерландия е №1 в щафетите на 4 по 400 м в Торун

Нидерландия записа две победи в щафетите на 4 по 400 метра на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Торун. Йохен Добер, Лиемарвин Боневасия, Рамзи Анджела и Тони ван Дипен спечелиха при мъжете с 3:06.06 минути, пред квартетите на Чехия с 3:06.54 минути и на Великобритания с 3:06.70 минути.







Лике Клавер, Марит Дофейде, Лизане Де Вите и Фемке Бол триумфираха при жените с рекорд на шампионатите от 3:27.15 минути, с което подобриха старото върхово постижение на Великобритания от 3:27.56 минути от 3 март 2013 година в Гьотеборг.

Британките останаха на втора позиция с 3:28.20 минути, а трети завършиха представителките на домакините от Полша с 3:29.94 минути.

The Netherlands' winning time of 3:27.15 in the women's 4x400m relay was a championship record.



