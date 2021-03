Магучих покори европейския връх при жените

Световната рекордьорка в скока на височина за девойки под 20 години Ярослава Магучих спечели европейската титла при жените. На шампионата в Торун 19-годишната украинка се наложи без проблем с резултат от 2.00 метра. Световната сребърна медалистка на открито от Доха 2019 атакува и 2.07 м, но не стигна до успех на тази височина. Тя опита да подобри рекорда на шампионатите на белгийката Тиа Хелебаут от 2.05 м, поставен в Бирмингам пред 2007 г.

