Кузнецова се пребори с китайка и си гарантира дуел със Свитолина във втория кръг в Дубай

Носителката на две титли от Големия шлем Светлана Кузнецова (Русия) се класира за втория кръг на силния турнир по тенис на твърда настилка в Дубай (ОАЕ) с награден фонд 1.84 милиона долара. Кузнецова победи Цян Ван (Китай) с 6:4, 1:6, 7:5 за 2:21 часа. Toughing it out in the third @SvetlanaK27 outlasts Wang 6-4, 1-6, 7-5 to set up a Round 2 clash with top seed Svitolina.#DDFTennis pic.twitter.com/tMKdzO3J3t — wta (@WTA) March 7, 2021 За рускинята това беше 20-а победа в основната схема на турнира в Дубай. Тя е трикратна финалистка (2004, 2008, 2011) и участва за 13-и път, но първи след 2016 година. Ван сервираше за мача при 5:4 в третия сет, но Кузнецова направи пробив в десетия гейм, след което спечели още два гейма и затвори срещата. Във втория кръг рускинята ще срещне номер 1 в схемата Елина Свитолина от Украйна. Вероника Кудерметова също стартира с победа срещу сънародничката си Анастасия Павлюченкова със 7:6(3), 6:2. Следващата съперничка на Кудерметова ще бъде номер 6 Белинда Бенчич от Швейцария. Французойката Елизе Корне елиминира Даря Касаткина (Русия) с 6:4, 3:6, 6:1, а Анастасия Севастова от Латвия победи Бернарда Пера (САЩ) с 6:0, 6:3. Ruthless efficiency @Ons_Jabeur is into Round 2 with a 6-2, 6-3 win over Siniakova.#DDFTennis pic.twitter.com/aNc8jskKz9 — wta (@WTA) March 7, 2021 Онс Жабюр (Тунис) спечели срещу чехкинята Катерина Синякова с 6:2, 6:3 за 65 минути и за четвърти път достига до втория кръг на турнира. Rollercoaster debut in Dubai @CocoGauff saves two match points and converts her sixth to beat Alexandrova 7-6(3), 2-6, 7-6(8)!#DDFTennis pic.twitter.com/ueW2QkumRI — wta (@WTA) March 7, 2021 В най-драматичния мач от днешната програма 16-годишната Коко Гоф (САЩ) победи рускинята Екатерина Александрова със 7:6(3), 2:6, 7:6(8) за 2:45 часа. 0



