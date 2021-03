Дуплантис отново безапелационен – шампион с рекорд на европейските първенства

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис спечели по абсолютно безапелационен начин европейската титла в зала в Торун. 20-годишният швед се наложи с рекорд на шампионатите от 6.05 метра. Той си осигури златото още с преодоляни 5.85 м и след това качи летвата над шестте метра. Дуплантис, който тази зима има 6.10 м, прави опити и за нов световен рекорд на 6.19 м, но тази вечер не стигна до успех.





Първи медал от голям шампионат в своята кариера извоюва Валентен Лавийени. По-малкият брат на бившия световен рекордьор Рено Лавийени изравни личния си рекорд от 5.80 м за среброто. Рено изгледа състезанието от трибуните, след като ден преди квалификациите обяви, че е получил контузия на прасеца и не иска да рискува олимпийския сезон. Битката между него и Дуплантис се очакваше с голям интерес, тъй като французинът имаше резултат от 6.06 м тази зима.



Той прие по много емоционален начин медала на по-малкия си брат, като не успя да скрие сълзите от радост, когато го поздрави за успеха.

@LisekPiotr keeps himself in medal contention with a third-time clearance at 5.80m in the pole vault final! #Torun2021 pic.twitter.com/ieo5lfrkrA