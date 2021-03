Лека атлетика Мамона спечели евротитла в тройния скок и в зала 07 март 2021 | 19:51 Прочетена 220 0



копирано

Португалката Патрисия Мамона спечели титлата на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика в зала в полския град Торун. Мамона триумфира на финала с национален рекорд от 14.53 метра. Така тя взе и златото на закрито, след като през 2016 година стана европейска шампионка на открито в Амстердам. Защитаващата титлата си от Глазгоу 2019 Ана Пелетейро (Испания) този път остана втора само на сантиметър от победителката, след като направи най-добрия си резултат в последния шести опит, за да си осигури среброто. Германката Нееле Екхард завърши трета също с 14.52 метра и взе първото си отличие от голям шампионат. The 400m hurdles specialist causes an upset in the 800m final in #Torun2021!



Prior to 2021, the last time Patryk Dobek had contested the distance was in 2009! pic.twitter.com/gJVh7fgc4K — European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021 Домакините доминираха в бягането на 800 метра при мъжете. Патрик Добек взе златото с лично постижение от 1:46.81 минута, като изпревари само с 9 стотни от секундата сънародника си Матеуш Борковски, европейски първенец за младежи до 23 години в дисциплината. Добек е състезател в бягането на 400 метра с препятствия. Домакините доминираха в бягането на 800 метра при мъжете. Патрик Добек взе златото с лично постижение от 1:46.81 минута, като изпревари само с 9 стотни от секундата сънародника си Матеуш Борковски, европейски първенец за младежи до 23 години в дисциплината. Добек е състезател в бягането на 400 метра с препятствия. Британецът Джейми Уеб завърши трети с 1:46.95 минута. The reigning European U18 champion becomes the European indoor champion!



And at 19y and 4d, @keelyhodgkinson becomes the youngest gold medallist in the 800m in European indoor history!#Torun2021 pic.twitter.com/W3R8cPTxcZ — European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021 В същата дисциплина при жените световната рекордьорка за девойки до 20 години Кийли Ходжкинсън (Великобритания) спечели титлата с време 2:03.88 минути. Тя стана най-младата европейска шампионка на 800 метра в зала в историята. В същата дисциплина при жените световната рекордьорка за девойки до 20 години Кийли Ходжкинсън (Великобритания) спечели титлата с време 2:03.88 минути. Тя стана най-младата европейска шампионка на 800 метра в зала в историята.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 220 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1