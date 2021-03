Лека атлетика Няма кой да спре Якоб Ингебрицен – европейски дубъл за 20-годишния норвежец 07 март 2021 | 19:26 - Обновена Прочетена 657 0



Якоб Ингебрицен от Норвегия защити титлата си в бягането на 3000 метра на Европейското първенство по лека атлетика в зала в полския град Торун. Ингебрицен триумфира на финала с лично постижение от 7:48.20 минути. Така той заслужи второ златно отличие на шампионата, след като победи и в бягането на 1500 метра. King Jakob!



His 1500m splits in the 3000m final in #Torun2021: 4:08.25/3:39.95. pic.twitter.com/OFhECHbPg8 — European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021 Това е четвърти медал за 20-годишния Ингебрицен от европейски първенства в зала, след като преди две години в Глазгоу беше първи на 3000 м и втори на 1500 м. Норвежецът е и действащият европейски шампион на открито на 1500 и 5000 метра от Берлин 2018. Това е четвърти медал за 20-годишния Ингебрицен от европейски първенства в зала, след като преди две години в Глазгоу беше първи на 3000 м и втори на 1500 м. Норвежецът е и действащият европейски шампион на открито на 1500 и 5000 метра от Берлин 2018. There's no stopping Jakob Ingebrigtsen!



The 20-year-old becomes the first man to win a 1500/3000m double at the European Indoor Championships in #Torun2021! pic.twitter.com/QZIfFFR6Ci — European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021 Състезаващият се за Белгия кениец Айзък Кимели завърши втори на 3000 м за 7:49.41 минути. Състезаващият се за Белгия кениец Айзък Кимели завърши втори на 3000 м за 7:49.41 минути. С бронза се окичи европейският първенец в дисциплината от Белград 2017 Адел Мечаал (Испания). Натурализираният мароканец Мечаал финишира за 7:49.47 минути.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

