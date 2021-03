Рубльов срази Фучович и вдигна титлата в Ротердам

Поставеният под номер 4 Андрей Рубльов (Русия) спечели титлата на турнира по тенис в зала от сериите АТP 500 в Ротердам (Нидерландия) с награден фонд 980 хиляди долара. 23-годишният руснак победи на финала унгареца Мартон Фучович със 7:6(4), 6:4 за 1:53 часа.

Can't stop won't stop @AndreyRublev97 is the @abnamrowtt champion, defeating Marton Fucsovics 7-6(4), 6-4 for his 4th consecutive ATP 500 title pic.twitter.com/pkOY6JylFB