Кевин Майер се пребори за втората си европейска титла в седмобоя

Световният рекордьор в десетобоя Кевин Майер спечели втората си европейска титла в зала в седмобоя. Французинът, който е и действащият световен шампион под покрив, триумфира на континенталния форум в Торун с най-добър резултат в света за сезона от 6392 точки. Майер постигна 6.86 секунди на 60 метра, 7.47 м в скока на дължина, 16.32 м в тласкането на гюле, 2.04 м в скока на височина, 7.78 сек на 60 м/пр, 5.20 м в овчарския скок и 2:45.72 мин на 1000 метра.





Back on top of the podium again! @mayer_deca regains his European indoor heptathlon title with 6392 points.



This is how he did it.



60m 6.86

LJ 7.47m

SP 16.32m

HJ 2.04m

60mH 7.78

PV 5.20m

1000m 2:45.72#Torun2021 pic.twitter.com/xC2AwCMoVV