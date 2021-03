Тенис 18-годишната Клара Таусон спечели първа WTA титла в кариерата си 07 март 2021 | 18:51 Прочетена 125 0



Датчанката Клара Таусон спечели първа титла в кариерата си в WTA, след като триумфира на турнира по тенис на твърда настилка във френския град Лион с награден фонд 235,238 долара. На финала между две квалификантки 18-годишната Таусон победи Виктория Голубич (Швейцария) с 6:4, 6:1 за 91 минути. 18 years of age

0 sets dropped all week

First WTA title

Breaks into the top 100



A memorable day in Lyon for Clara Tauson #Open6emeSensML pic.twitter.com/MNvBoBTtQD — wta (@WTA) March 7, 2021 Двете си размениха по три пробива в първите девет гейма, след което Таусон взе подаването на съперичката си в десетия гейм и затвори първия сет. Във втората част датчанката доминираше изцяло и загуби само един гейм. FIRST EVER WTA TITLE



Teenage qualifier Clara Tauson sweeps the competition in Lyon on just her third Tour-level main draw appearance #Open6emeSensML pic.twitter.com/q0rsSCqake — wta (@WTA) March 7, 2021 За 18-годишната Таусон това беше едва трето участие в основната схема на турнир на WТА. Това беше първи финал на турнир на WТА между две квалификантки след Токио 2017, когато Зарина Диас победи Мию Като с 6:2, 7:5 и спечели първа титла в кариерата си. 0



