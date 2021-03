Висер защити европейската си корона на 60 м/пр с резултат №1 в света за сезона

Надин Висер защити европейската си титла в бягането на 60 метра с препяствия на първенството на Стария континент в Торун. Шампионката от Глазгоу 2019 триумфира убедително и в Полша, след като пресече първа финалната линия с най-добър резултат в света за сезона от 7.77 секунди. Постижението на Висер е и нов рекорд на Нидерландия в дисциплината.





Nadine Visser's winning time of 7.77 in the 60m hurdles is the fastest time by a European since 2008. #Torun2021. pic.twitter.com/G8fdVchwkZ