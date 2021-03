НБА Симънс и Ембийд отпаднаха от Мача на звездите 07 март 2021 | 18:26 - Обновена Прочетена 282 0



Звездите на Филаделфия 76ърс Бен Симънс и Джоел Ембийд няма да бъдат допуснати до участие в Мача на звездите на НБА, който ще се проведе тази нощ от 3:00 часа българско време. Причината за това е, че двамата са контактували със заразен с COVID-19 фризьор и следователно трябва да бъдат поставени под карантина според протоколите на Лигата, съобщава Шамс Чарания от "The Athletic". 76ers All-Stars Joel Embiid and Ben Simmons are potentially ineligible to play tonight in the NBA All-Star Game due to contact tracing from exposure to a likely COVID-19 positive individual before they arrived to Atlanta, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 7, 2021 Симънс бе част от отбора на ЛеБрон Джеймс, докато Ембийд беше в стартовата петица на този на Кевин Дюрант. Засега няма планове да се търсят заместници на двамата липсващи, твърди Ейдриън Войнаровски от ESPN. 0



