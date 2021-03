Лека атлетика Белосиан грабна европейската титла на 60 м/пр 07 март 2021 | 18:10 - Обновена Прочетена 132 0



копирано

Французинът Вилхем Белосиан е новият европейски шампион на 60 метра с препятствия в зала. Бронзовият медалист под покрив от Прага 2015 триумфира на континенталния форум в полския град Торун с най-добър резултат в Европа за сезона от 7.42 секунди. What a start to the last session in #Torun2021!



Wilhem Belocian edges out Andrew Pozzi for 60m hurdles gold in a European lead of 7.42! pic.twitter.com/13vPG3zjoZ — European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021 Световният шампион в зала и европейски първенец от Белград 2017 Андрю Поци (Великобритания) изравни личния си рекорд от 7.43 секунди, но остана на 1 стотна от титлата и този път завърши втори. Италианецът Паоло Дал Молин финишира трети със 7.56 секунди. Death, taxes and extremely close men's 60m hurdles finals at the European Indoor Champs!



2013

7.49 7.51



2015

7.49 7.50



2017

7.51 7.52



2019

7.60 7.61



2021

7.42 7.43#Torun2021 pic.twitter.com/hNYhObmRFi — European Athletics (@EuroAthletics) March 7, 2021 Златният медалист от Глазогу 2019 Милан Трайкович (Кипър) отпадна в полуфиналите. Световният шампион в зала и европейски първенец от Белград 2017 Андрю Поци (Великобритания) изравни личния си рекорд от 7.43 секунди, но остана на 1 стотна от титлата и този път завърши втори. Италианецът Паоло Дал Молин финишира трети със 7.56 секунди.Златният медалист от Глазогу 2019 Милан Трайкович (Кипър) отпадна в полуфиналите.

Още по темата

0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 132

1