Двойна победа за братята Бьо в преследването в Нове Место

Норвежките братя Тарей и Йоханес Тингес Бьо записаха двойна победа в мъжкото преследване на 12.5 километра валидно за Световната купа по биатлон, което се проведе в Нове Место на Марове (Чехия).

До финала първи стигна по-опитният от двамата, Тарей, премина дистанцията за 28:17.3 минути, като допусна само една грешка при четирите си стрелби. Тя дойде още в първото посещение на огневия рубеж, след което носителят на големия кристален глобус за 2011 година бе безгрешен до финала. Неговият брат направи една наказателна обиколка повече, като той също бе безгрешен в двете стрелби от положение прав, но допусна по една грешка при двете такива от легнал.

Fantastic final standing from @tarjei_boe - can he carry this lead into the finish? https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/qGrjEveg6P

Трети завърши победителят от вчерашния спринт Симон Дестьо (Франция), който също като Йоханес Бьо направи два пропуска. Французинът си осигури мястото на подиума в една напечена последна обиколка, в която той, Яков Фак (Словения), Струла Холм Легрейд (Норвегия), Кентан Фийон Майе (Франция), Емилиян Жаклен (Франция) и Бенедикт Дол (Германия) караха заедно и имаха шанс за третото място. В крайна сметка то отиде за Дестьо, който се оказа най-съобразителен във финалния спринт, а четвърти се нареди Фак.

Tarjei Boe wins the pursuit in Nove Mesto - his first since 2011! @tarjei_boe @NSSF_Biathlon Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon @simondstx @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/gBz4rnsJDC

Единственият българин, който участва в днешното преследване Владимир Илиев завърши на 32-ра позиция, след като допусна по една грешка във всяка една от четирите си стрелби.

В битката за малкия кристален глобус начело с 279 точки остава Легрейд, който завърши пети днес, втори с 275 е Йоханес Бьо, а трети с 266 е двукратният световен шампион Жаклен. Французинът днес имаше шанс за победата, но допусна грешка в четвъртата си стрелба, което го прати в групата, бореща се за местата от трето до осмо. На финала той се класира на седмо място, зад своя сънародник Фийон Майе.

Pursuit World Champion @EmilienJck keeps a clean slate so far and he leaves the shooting range together with @tarjei_boe after the penultimate visit to the shooting range! https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/vF7zaXgf5R