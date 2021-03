Тамбери за битката с Недосеков: Беше като боксов мач

Сребърният медалист в скока на височина от Европейското първенство по лека атлетика в зала в Торун Джанмарко Тамбери определи битката за златния медал с шампиона Максим Недосеков като “боксов мач”. Беларусинът спечели с най-добър резултат в света за сезона и национален рекорд на страната си от 2.37 метра, а италианецът остана втори с 2.35 м.





"Беше невероятно състезание. Очаквах чудесно състезание, но този човек (Максим Недосеков) вдигна нивото толкова високо. Щастлив съм за него. Беше като боксов мач. Той е наистина страхотен състезател. Другият човек, който се очакваше да скочи по-високо (Матеуш Пржибилко) имаше лека контузия по време на състезанието, така че останахме само двамата в състезанието. Това беше страхотно представяне за летния сезон и за Олимпийските игри", заяви Тамбери след финала.

