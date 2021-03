НБА Звездата на Никс разказа за най-ценния съвет в кариерата си, получен от Коби Брайънт 07 март 2021 | 15:59 - Обновена Прочетена 155 0



#NBAAllStar reserve for #TeamDurant Julius Randle:



23.2 PPG

11.1 RPG

5.5 APG

40.8 3P%



All of All-Star in One Night

Sunday, TNT pic.twitter.com/60sKoC10vt — NBA.com/Stats (@nbastats) March 6, 2021 В обемно интервю за "The Players' Tribune" тежкото крило разказа за интересна случка през 2015 година с покойната легенда на Лос Анджелис Лейкърс Коби Брайънт. Рандъл, който бе избран от Лейкърс със 7-ия избор в Драфт 2014, разкри, че именно петкратният шампион с "езерняците" му е дал най-ценния съвет в професионалната му кариера.



"Израснах в Далас и още в началото на сезона трябваше да гостуваме на Маверикс. Отбелязах си датата на мача в календара. Бях много развълнуван, защото чувствах, че съм се превърнал в онова квартално дете, което е постигнало нещо значимо, а именно - да играе в НБА.



Пристигнахме в Далас в четвъртък сутринта, а мачът ни с Мавс беше в петък, което означаваше, че имаме на разположение един ден почивка. Момчетата от отбора ни вече си правеха планове да излязат и да купонясват някъде. Аз бях заливан със съобщения от приятелите ми, чудех се къде да отида и с кой. Трябва да имате предвид, че тогава бях на 20 години и не знаех къде се намирам.



Everyone is saying it & they're right... absolute must read! Julius Randle is the current face of the Knicks & we are damn proud that he chose to join us! Lots of great stories & details in here, I especially loved this Kobe story & how it has had a huge impact on his routine. https://t.co/G4vsS9VhUx pic.twitter.com/admObYeXvn — Knicks Lifers (@Knicks_Lifers) March 4, 2021



Това се случи през ноември 2015 година - последният сезон на Коби в Лигата. Всичко, на което той ме научи през онзи ден, се превърна в моята рутина. Ако сме на път и гостуваме, веднага щом слезем от самолета отивам в залата, за да тренирам", заяви Джулиъс Рандъл. Това беше силата на Коби. Ако някой друг ми бе казал нещо подобно, щях да му се присмея и да си продължа по пътя. Но, когато Черната мамба ти заповяда нещо, не задаваш въпроси, а правиш каквото ти е казано. Коби знаеше, че се намираме в родния ми град. Той нямаше за цел да се държи като з*дник, напротив, използваше ситуацията, за да ми даде урок. Урокът беше следният - за да стигнеш следващото ниво в НБА, не може да влагаш усилията си само в определена част от времето. Трябва да го правиш през цялото време и трябва да се жертваш.Това се случи през ноември 2015 година - последният сезон на Коби в Лигата. Всичко, на което той ме научи през онзи ден, се превърна в моята рутина. Ако сме на път и гостуваме, веднага щом слезем от самолета отивам в залата, за да тренирам", заяви Джулиъс Рандъл. 0



ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 155

