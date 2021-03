Други 10 години по-късно Рейнджърс пак е шампион 07 март 2021 | 15:53 - Обновена Прочетена 1236 0







We Are Rangers



We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe — Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2021

За последно Рейнджърс беше вдигал титлата през 2011 година, след което изпадна във фалит и бе изваден от елитната дивизия.

"They just couldn't resist, could they?"



Rangers fans have flown a message over Tannadice as they close in on the Scottish Premiership title! pic.twitter.com/aF4jecA3tQ — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 7, 2021

Този сезон тимът е перфектен, като след 32 кръга продължава да няма загуба в първенството и е с голова разлика 77:9. Освен това за първи път някой в Шотландия печели титлата на толкова ранен етап като дата. Освен това триумфът е важен за клуба, защото през тези последни девет сезона само Селтик стигаше до трофея.



Още вчера запалянковците на Рейнджърс започнаха да празнуват, нарушавайки всякакви норми за дистанция в период на пандемия. Те даже организираха специален самолет да прелети над стадиона на мача на Селтик и да опъне транспарант с текст "Виждате ли ни сега? 55 титли".

