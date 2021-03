НБА След "Голямото трио": Бруклин се насочва и към Блейк Грифин 07 март 2021 | 14:58 Прочетена 386 0



Детройт официално се раздели с шесткратния участник в Мача на звездите Блейк Грифин. Това стана факт след постигане на разбирателство между двете страни, което доведе до откупуването на "дебелия" договор на 31-годишното тежко крило. Бившият играч на Лос Анджелис Клипърс се превърна в свободен агент и ще може да продължи кариерата си в друг отбор, а интерес към него въобще не липсва. Nets are front-runners to sign Blake Griffin, per @ShamsCharania, @JLEdwardsIII pic.twitter.com/7oVF2SnhGp — Bleacher Report (@BleacherReport) March 5, 2021 Според ESPN сред основните фаворити за привличането на Грифин са тимовете на Бруклин Нетс, Голдън Стейт Уориърс, Маями Хийт и Портланд Трейл Блейзърс. Авторитетният репортер на "The Athletic" Шамс Чарания пък твърди, че "мрежите" са лидери в надпреварата за подписа на ветерана, тъй като именно там Грифин ще има най-голям шанс да спечели титла. В състава на Нетс Грифин би се събрал с бившия си съотборник в титулярната петица на ЛА Клипърс ДиАндре Джордан, както и с трите звезди на тима - Кевин Дюрант, Джеймс Хардън и Кайри Ървинг. The Brooklyn Nets are believed to be leaders to sign six-time All-Star Blake Griffin, sources tell me and @JLEdwardsIII. Rival teams with interest are expecting Griffin to choose Nets as a title favorite for chance to win a championship. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2021 Настоящият сезон е най-слабият в кариерата на избор №1 в Драфта през 2009-а. Грифин записва средно по едва 12.3 точки, 5.2 борби и 3.9 асистенции, като най-голям фактор за разочароващото му представяне, разбира се, са контузиите. 0



